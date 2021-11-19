В саратовских ИК заключённые напали на сотрудников ФСИН во время проверки

В Саратовской области осуждённые напали на сотрудников ФСИН во время проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки в колониях начались после того, как в Сети появились видеозаписи с пытками заключённых. Однако обыскам рады далеко не все арестанты. Нередко сотрудники ФСИН изымают мобильные телефоны, ножи, алкоголь и даже наркотики. Поэтому многие пытаются таким проверкам противостоять.

Как сообщили в ведомстве, наихудшая ситуация сложилась в саратовской ИК-7. Там проверяющие изъяли 12 телефонов, три ножа, две металлические заточки, наркотики, 20 литров алкоголя и целый аппарат для его кустарного производства. В результате в ночь на 14 ноября заключённые выгнали на улицу со спальными принадлежностями всех, кто не поддерживает их противоправную деятельность. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам колонии, зачинщиков привлекли к ответственности.