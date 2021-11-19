В саратовских ИК заключённые напали на сотрудников ФСИН во время проверки
Другие же арестанты устраивают различные провокации, чтобы противостоять обыскам.
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В Саратовской области осуждённые напали на сотрудников ФСИН во время проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки в колониях начались после того, как в Сети появились видеозаписи с пытками заключённых. Однако обыскам рады далеко не все арестанты. Нередко сотрудники ФСИН изымают мобильные телефоны, ножи, алкоголь и даже наркотики. Поэтому многие пытаются таким проверкам противостоять.
Как сообщили в ведомстве, наихудшая ситуация сложилась в саратовской ИК-7. Там проверяющие изъяли 12 телефонов, три ножа, две металлические заточки, наркотики, 20 литров алкоголя и целый аппарат для его кустарного производства. В результате в ночь на 14 ноября заключённые выгнали на улицу со спальными принадлежностями всех, кто не поддерживает их противоправную деятельность. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам колонии, зачинщиков привлекли к ответственности.
На этом бунт не кончился, и через несколько часов в ходе проверки один из осуждённых напал на члена комиссии ФСИН. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аналогичная ситуация произошла в ИК-2. Другие же осуждённые предпринимают попытки дезорганизации деятельности учреждения, устраивая провокации и подавая ложные заявления об угрозах.
Напомним, недавно в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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