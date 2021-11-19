В Испании пассажиров самолёта эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В аэропорту испанского города Ла-Коруньи пассажиров эвакуировали с самолёта из-за сообщения о заложенной на его борту бомбы. Об этом сообщил официальный оператор испанских аэропортов AENA.

"Аэропорт Ла-Коруньи задействовал план на случай чрезвычайных ситуаций из-за угрозы на рейсе Бильбао — Ла-Корунья, выполняемый авиакомпанией Volotea. Пассажиры высадились, воздушное судно находится на стоянке на отдаленном расстоянии", — говорится в сообщении AENA в "Твиттере".

Авиакомпании Volotea уточнила, что на борту самолёта находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Их жизни ничего не угрожает. Воздушная гавань продолжает работать, пока самолёт проверяют. Авиакомпания пообещала держать в курсе событий.