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В Испании пассажиров самолёта эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Отмечается, что на борту воздушного судна находилось более 110 человек.

19 ноября, 09:05

Фото © Авиакомпания Volotea

В аэропорту испанского города Ла-Коруньи пассажиров эвакуировали с самолёта из-за сообщения о заложенной на его борту бомбы. Об этом сообщил официальный оператор испанских аэропортов AENA.

"Аэропорт Ла-Коруньи задействовал план на случай чрезвычайных ситуаций из-за угрозы на рейсе Бильбао — Ла-Корунья, выполняемый авиакомпанией Volotea. Пассажиры высадились, воздушное судно находится на стоянке на отдаленном расстоянии", говорится в сообщении AENA в "Твиттере".

Авиакомпании Volotea уточнила, что на борту самолёта находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Их жизни ничего не угрожает. Воздушная гавань продолжает работать, пока самолёт проверяют. Авиакомпания пообещала держать в курсе событий.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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