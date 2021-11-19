"Никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат — это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба", — отметил Олич.