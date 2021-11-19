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"Руководство поступило неправильно": Олич назвал условие, при котором готов вернуться в ЦСКА

Весной хорватский специалист возглавил столичный клуб, однако уже перед началом нынешнего сезона был вынужден его покинуть.

19 ноября, 08:48
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что готов вернуться в команду, если её покинет генеральный директор Роман Бабаев. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат — это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба", — отметил Олич.

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Напомним, хорватский специалист стал главным тренером ЦСКА в конце марта 2021 года. Однако уже в середине июня руководство армейцев приняло решение о расставании с Оличем. Вместо него был назначен легендарный в прошлом защитник красно-синих Алексей Березуцкий.

Сейчас в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место. В 14 матчах команда набрала 23 очка. Её опережают "Зенит" (30 баллов), "Сочи" (27), "Динамо" (26) и "Локомотив" (25).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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