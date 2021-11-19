Капризов принёс "Миннесоте" крупную победу в матче НХЛ с "Далласом"

"Миннесота Уайлд" на своей площадке разгромила клуб "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи был признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи.

Для 24-летнего россиянина матч стал самым результативным за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне он набрал уже 15 очков в 16 играх (4 гола и 11 передач).