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Капризов принёс "Миннесоте" крупную победу в матче НХЛ с "Далласом"

Российский нападающий был признан главной звездой встречи, набрав четыре очка.

19 ноября, 08:36
<p>Фото © НХЛ</p>

Фото © НХЛ

"Миннесота Уайлд" на своей площадке разгромила клуб "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи был признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи.

Для 24-летнего россиянина матч стал самым результативным за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне он набрал уже 15 очков в 16 играх (4 гола и 11 передач).

В конце сентября Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой". Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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