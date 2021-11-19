Капризов принёс "Миннесоте" крупную победу в матче НХЛ с "Далласом"
Российский нападающий был признан главной звездой встречи, набрав четыре очка.
Фото © НХЛ
"Миннесота Уайлд" на своей площадке разгромила клуб "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи был признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи.
FIRST STAR KIRILL 🤩#mnwild pic.twitter.com/W7IrJcnBHq— Minnesota Wild (@mnwild) November 19, 2021
Для 24-летнего россиянина матч стал самым результативным за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне он набрал уже 15 очков в 16 играх (4 гола и 11 передач).
В конце сентября Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой". Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.
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