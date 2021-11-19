НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белгородской области систему QR-кодов в сфере услуг продлили до 6 декабря

В оперштабе отметили, что режим нерабочих дней и каникулы для школьников немного стабилизировали ситуацию с ковидом в регионе.

19 ноября, 08:51
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Власти Белгородской области приняли решение о продлении действия системы QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Действовать она будет до 6 декабря, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С 22 ноября по 6 декабря в регионе продлевают QR-коды в сфере услуг. Такое решение принято сегодня на заседании координационного совета по ковиду", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также введённая система посещения предприятий сферы услуг по QR-кодам несколько стабилизировали ситуацию с коронавирусом в области. QR-код не понадобится для посещения аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.

Проверку QR-кодов могут ограничить приложением госуслуг

Проверку QR-кодов могут ограничить приложением госуслуг

Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1