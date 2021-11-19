В Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом за сутки

В Москве снова снизилось число заражений коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. В городе выявили 3371 новое заражение, а днём ранее эта цифра была повыше — 4062. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса за всю пандемию достигло 1 911 956. Число летальных исходов за сутки возросло на 95. Всего в городе умерло от связанных с ковидом заболеваний 33 162 человека.