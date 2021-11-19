В Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом за сутки
Общее число выявленных в столице случаев заболевания за всю пандемию достигло 1 911 956.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве снова снизилось число заражений коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. В городе выявили 3371 новое заражение, а днём ранее эта цифра была повыше — 4062. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса за всю пандемию достигло 1 911 956. Число летальных исходов за сутки возросло на 95. Всего в городе умерло от связанных с ковидом заболеваний 33 162 человека.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве после нерабочих дней упал на 50%. Число госпитализаций в столичном регионе также ощутимо снизилось.
Тем временем власти Москвы сообщили о росте госпитализаций детей из-за агрессивного штамма ковида. Врачам приходится прибегать к более серьёзной терапии и использовать препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма.
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