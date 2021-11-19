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В Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом за сутки

Общее число выявленных в столице случаев заболевания за всю пандемию достигло 1 911 956.

19 ноября, 08:36

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве снова снизилось число заражений коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. В городе выявили 3371 новое заражение, а днём ранее эта цифра была повыше — 4062. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса за всю пандемию достигло 1 911 956. Число летальных исходов за сутки возросло на 95. Всего в городе умерло от связанных с ковидом заболеваний 33 162 человека.

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Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве после нерабочих дней упал на 50%. Число госпитализаций в столичном регионе также ощутимо снизилось.


Тем временем власти Москвы сообщили о росте госпитализаций детей из-за агрессивного штамма ковида. Врачам приходится прибегать к более серьёзной терапии и использовать препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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