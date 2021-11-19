Замглавы Минздрава Салагай рассказал о пользе детской вакцинации от коронавируса

Регистрация детской вакцины от коронавируса внесёт весомый вклад в защиту здоровья подрастающего поколения. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства. Первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".

"Безусловно, важный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции", — отметил он.

По словам представителя Минздрава, в России постоянно совершенствуется Национальный календарь профилактических прививок, а результаты вакцинации детского населения годами доказывают целесообразность иммунопрофилактики.

"Мы видим существенное снижение заболеваемости так называемыми вакциноуправляемыми инфекциями", — сказал Салагай.

Ранее в Депздраве Москвы рассказали о третьей фазе испытаний детской антиковидной вакцины. В столице уже 59 детей получили прививку в рамках третьей фазы клинических испытаний препарата "Спутник М". Отмечается, что исследования будут проходить в течение года, всего в них примут участие три тысячи несовершеннолетних добровольцев.