Замглавы Минздрава Салагай рассказал о пользе детской вакцинации от коронавируса
В Москве уже 59 детей получили прививку в рамках третьей фазы клинических испытаний препарата "Спутник М".
Фото © Агентство "Москва"
Регистрация детской вакцины от коронавируса внесёт весомый вклад в защиту здоровья подрастающего поколения. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства. Первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".
"Безусловно, важный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции", — отметил он.
По словам представителя Минздрава, в России постоянно совершенствуется Национальный календарь профилактических прививок, а результаты вакцинации детского населения годами доказывают целесообразность иммунопрофилактики.
"Мы видим существенное снижение заболеваемости так называемыми вакциноуправляемыми инфекциями", — сказал Салагай.
Ранее в Депздраве Москвы рассказали о третьей фазе испытаний детской антиковидной вакцины. В столице уже 59 детей получили прививку в рамках третьей фазы клинических испытаний препарата "Спутник М". Отмечается, что исследования будут проходить в течение года, всего в них примут участие три тысячи несовершеннолетних добровольцев.
Напомним, что в США уже официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.
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