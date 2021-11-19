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Из-за смерти новосибирской блогерши Яны Фиалковской после пластики возбудили дело

По предварительным данным, пациентка погибла в результате тромбоэмболии лёгочных путей.

19 ноября, 08:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fialka.yana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Яна Фиалковская</a></p>

Фото © VK / Яна Фиалковская

Следователи возбудили дело после смерти блогерши и персонального фитнес-тренера из Новосибирска Яны Фиалковской из-за пластической операции в Красноярске, сообщила пресс-служба управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 47-летней жительницы города Новосибирска после перенесённой пластической операции по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.

Как после пластики выглядит актриса, которая 30 лет боролась с наркозависимостью

Как после пластики выглядит актриса, которая 30 лет боролась с наркозависимостью

Ранее Лайф сообщал, что известная блогерша умерла после пластической операции в Красноярске. По предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии лёгочных путей. Яне было 47 лет. 1 ноября женщине провели хирургическую операцию в одной из клиник пластической хирургии в Центральном районе города, уже на следующие сутки она умерла.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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