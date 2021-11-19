Из-за смерти новосибирской блогерши Яны Фиалковской после пластики возбудили дело

Следователи возбудили дело после смерти блогерши и персонального фитнес-тренера из Новосибирска Яны Фиалковской из-за пластической операции в Красноярске, сообщила пресс-служба управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 47-летней жительницы города Новосибирска после перенесённой пластической операции по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация.