Швыткин выразил недоумение из-за резолюции Конгресса США о выборах президента РФ

Выборы главы государства — это внутренние дела страны, поэтому проект резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году является прямым вмешательством извне. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Выборы президента РФ — это внутреннее дело нашей страны. Это первое. Второе: те поправки, которые были внесены в Конституцию РФ и поддержаны подавляющим большинством, подтвердили возможность переизбрания президента РФ в рамках волеизъявления нашего народа", — отметил Швыткин.

По его словам, пока Владимир Путин не сообщал о своих планах баллотироваться на очередные выборы, однако он имеет полное право это сделать. Поэтому подобного рода заявления со стороны Конгресса вызывают недоумение и являются нарушением международного права и юриспруденции, подчеркнул парламентарий.