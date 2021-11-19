Швыткин выразил недоумение из-за резолюции Конгресса США о выборах президента РФ
Он подчеркнул, что Владимир Путин имеет законное право баллотироваться на новый срок.
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Выборы главы государства — это внутренние дела страны, поэтому проект резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году является прямым вмешательством извне. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Выборы президента РФ — это внутреннее дело нашей страны. Это первое. Второе: те поправки, которые были внесены в Конституцию РФ и поддержаны подавляющим большинством, подтвердили возможность переизбрания президента РФ в рамках волеизъявления нашего народа", — отметил Швыткин.
По его словам, пока Владимир Путин не сообщал о своих планах баллотироваться на очередные выборы, однако он имеет полное право это сделать. Поэтому подобного рода заявления со стороны Конгресса вызывают недоумение и являются нарушением международного права и юриспруденции, подчеркнул парламентарий.
Косачёв назвал вмешательством в дела России американскую резолюцию о президентских выборах 2024 года
Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.
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