АЗС пригрозили повысить цены на топливо из-за "Яндекса"

Представители АЗС сообщили, что цены на топливо могут поднять из-за повышения тарифов сервиса "Яндекс.Заправки". Об этом рассказал газете "Известия" глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Так, владельцы заправочных станций сообщили, что в начале ноября "Яндекс" разослал письма, где говорится о повышении тарифов использования сервиса на треть с 1 декабря. В письме говорится, что тариф для АЗС поднимется на 1,2% от суммы платежа в приложении до 2,99% плюс НДС или 3,59%. Пока уведомления "Яндекса" получили в основном небольшие заправочные сети.

По мнению Евгения Аркуши, указанное повышение комиссии для независимых станций сейчас является неподъёмным. Он добавил, что с "Яндексом" в таком случае смогут работать только крупные компании, а маленькие повысят цены на топливо или откажутся от услуг сервиса.

С таким прогнозом согласились и другие представители отрасли. В региональном отделении "Опоры России" отметили, что из-за роста издержек бизнес будет вынужден закладывать дополнительные траты в цену отпускаемого клиентам топлива. В итоге стоимость бензина и дизеля может вырасти на долю увеличения тарифа — то есть на 1,2% уже в декабре.