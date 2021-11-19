В Москве первым компонентом вакцины от ковида привили 400 детей
Препарат планируют протестировать на трёх тысячах ребят в возрасте от 12 до 17 лет.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В Москве 400 детей — участников исследования получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник М". Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Препарат признан безопасным и эффективным.
"Уже 700 детей прошли необходимые исследования [для введения вакцины от коронавируса], из них 400 введён первый компонент", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24" и уточнила, что всего три тысячи детей и подростков в возрасте 12–17 лет планируют принять участие в исследовании.
Ракова добавила, что клиническое исследование вакцины от ковида для подростков "Спутник М" проходит на базе десяти поликлиник и двух детских больниц. Препарат также будет двухкомпонентным, и, по сути, это тот же "Спутник V", только одна пятая дозы. Организатором исследования является НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, где был разработан "Спутник V".
Ранее стало известно, что в Москве до 50% выросла доля привитых от коронавируса жителей, которые уже прошли и ревакцинацию. Кроме того, ещё двое привитых от коронавируса москвичей выиграли квартиры. Всего для розыгрыша было выделено десять помещений. Последние жилые призы найдут своих владельцев 24 ноября.
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