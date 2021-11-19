В Москве первым компонентом вакцины от ковида привили 400 детей

В Москве 400 детей — участников исследования получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник М". Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Препарат признан безопасным и эффективным.

"Уже 700 детей прошли необходимые исследования [для введения вакцины от коронавируса], из них 400 введён первый компонент", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24" и уточнила, что всего три тысячи детей и подростков в возрасте 12–17 лет планируют принять участие в исследовании.