Каждый десятый россиянин готов приехать в Москву только ради ужина в ресторане из гида Michelin
Опрос показал, что появление в столице таких престижных заведений может подстегнуть развитие внутреннего гастрономического туризма.
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Более половины россиян (58%) знают о существовании гида Michelin и о том, что в него впервые попали московские заведения (48%). Таковы результаты опроса, проведённого сервисом Delivery Club совместно с аналитическим центром Research.Me (материалы есть в распоряжении Лайфа). Оказалось, что каждый десятый респондент (11%) готов приехать в столицу ради ужина в ресторане из красного гида. Чаще всего так отвечали жители Северо-Западного (23%) и Южного (18%) федеральных округов.
Среди респондентов, не проживающих в Москве, 52% хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, удостоенные вниманием Michelin. Больше всего таких ответов пришло из Санкт-Петербурга. Если бы в красный гид включили региональные заведения, то 70% респондентов обязательно посетили хотя бы один такой ресторан, следует из данных опроса.
Напомним, что этой осенью сразу семь ресторанов Москвы получили звезду Мишлен. В их число вошли такие заведения, как Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", Savva. А заведения Artest-Chef’s Table шеф-повара Артёма Естафьева и Twins Garden российских поваров и рестораторов Ивана и Сергея Березуцких получили сразу по две звезды Мишлен.
Впрочем, оказалось, что в ресторанах Москвы, рекомендованных гидом Мишлен, тараканов не меньше, чем в других заведениях. Об этом Лайфу рассказал санитарный врач и эксперт ресторанного рынка Николай Дубинин, который ранее не раз работал в заведениях, отмеченных данной наградой.
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