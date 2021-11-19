Каждый десятый россиянин готов приехать в Москву только ради ужина в ресторане из гида Michelin

Более половины россиян (58%) знают о существовании гида Michelin и о том, что в него впервые попали московские заведения (48%). Таковы результаты опроса, проведённого сервисом Delivery Club совместно с аналитическим центром Research.Me (материалы есть в распоряжении Лайфа). Оказалось, что каждый десятый респондент (11%) готов приехать в столицу ради ужина в ресторане из красного гида. Чаще всего так отвечали жители Северо-Западного (23%) и Южного (18%) федеральных округов.

Среди респондентов, не проживающих в Москве, 52% хотели бы, чтобы в их городе тоже появились рестораны, удостоенные вниманием Michelin. Больше всего таких ответов пришло из Санкт-Петербурга. Если бы в красный гид включили региональные заведения, то 70% респондентов обязательно посетили хотя бы один такой ресторан, следует из данных опроса.

Напомним, что этой осенью сразу семь ресторанов Москвы получили звезду Мишлен. В их число вошли такие заведения, как Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", Savva. А заведения Artest-Chef’s Table шеф-повара Артёма Естафьева и Twins Garden российских поваров и рестораторов Ивана и Сергея Березуцких получили сразу по две звезды Мишлен.