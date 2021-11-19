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Московский зоопарк приютил двух котят манула

По приезде Алиса и Брунгильда, как полагается, прошли обязательный месячный карантин, ветеринары сделали им прививки.

19 ноября, 09:21
<p>Фото © Пресс-служба Московского зоопарка</p>

Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Два спасённых из Бурятии краснокнижных кота манула поселились в Московском зоопарке. О новых жильцах рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Отмечается, что необходимость перевода зверей в столичный зоосад связана с тем, что они бы не выжили в дикой природе. После того как местные жители нашли молодых манулов в Бурятии, детёнышей накормили и потом передали в зоопарк Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Сотрудники учреждения общались с коллегами из Москвы, помогая заботиться о животных.

Тушканчиков из Московского зоопарка уложили в спячку в холодильник

Тушканчиков из Московского зоопарка уложили в спячку в холодильник

"Котят зовут Алиса и Брунгильда — с этими именами они к нам приехали. Наши специалисты выяснили, что девочкам около восьми месяцев. Они абсолютно здоровые, очень активные. Во внутренних вольерах мы установили скрытые камеры, по которым наблюдаем, как они бегают по вольеру и играют друг с другом. Сейчас манулы ещё маленькие, но в дальнейшем мы рассчитываем, что они также будут размножаться, поддерживая резервную популяцию своего редкого вида", — отметила Акулова.

В вольерах установлено много разноуровневых полок и домиков, манулы активно их используют. Котят уже кормят "взрослой" едой: им дают морских свинок, перепёлок и крыс. Теперь в центре воспроизводства обитает семь манулов, зоологи обеспечили им условия, близкие к естественным. Животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство. Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году.

Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке енотов и енотовидную собаку Бубу откормили к зимней спячке. В их рацион входят перепелиные яйца, креветки, бананы, арбузы, инжир, финики, курага, мыши, а также немалый ассортимент орехов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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