Московский зоопарк приютил двух котят манула

Два спасённых из Бурятии краснокнижных кота манула поселились в Московском зоопарке. О новых жильцах рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Отмечается, что необходимость перевода зверей в столичный зоосад связана с тем, что они бы не выжили в дикой природе. После того как местные жители нашли молодых манулов в Бурятии, детёнышей накормили и потом передали в зоопарк Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Сотрудники учреждения общались с коллегами из Москвы, помогая заботиться о животных.

"Котят зовут Алиса и Брунгильда — с этими именами они к нам приехали. Наши специалисты выяснили, что девочкам около восьми месяцев. Они абсолютно здоровые, очень активные. Во внутренних вольерах мы установили скрытые камеры, по которым наблюдаем, как они бегают по вольеру и играют друг с другом. Сейчас манулы ещё маленькие, но в дальнейшем мы рассчитываем, что они также будут размножаться, поддерживая резервную популяцию своего редкого вида", — отметила Акулова.

В вольерах установлено много разноуровневых полок и домиков, манулы активно их используют. Котят уже кормят "взрослой" едой: им дают морских свинок, перепёлок и крыс. Теперь в центре воспроизводства обитает семь манулов, зоологи обеспечили им условия, близкие к естественным. Животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство. Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году.