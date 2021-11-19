НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поговорил по телефону с Лукашенко

В прошлый раз лидеры общались в начале текущей недели.

19 ноября, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств выразили беспокойство из-за жестокого обращения польских военных с мигрантами.

"Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", — говорится в сообщении.

Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам. Он рассказал и о проведённой 17 ноября беседе по телефону с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Белоруссии с ЕС для урегулирования проблемы. Стороны также затронули вопросы российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как сообщал Лайф, прошлый разговор лидеров состоялся всего несколько дней назад. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе и внеплановые учения Украины и США в Чёрном море.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1