Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств выразили беспокойство из-за жестокого обращения польских военных с мигрантами.

"Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", — говорится в сообщении.

Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам. Он рассказал и о проведённой 17 ноября беседе по телефону с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Белоруссии с ЕС для урегулирования проблемы. Стороны также затронули вопросы российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере.