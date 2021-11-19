Путин поговорил по телефону с Лукашенко
В прошлый раз лидеры общались в начале текущей недели.
Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств выразили беспокойство из-за жестокого обращения польских военных с мигрантами.
"Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", — говорится в сообщении.
Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам. Он рассказал и о проведённой 17 ноября беседе по телефону с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Белоруссии с ЕС для урегулирования проблемы. Стороны также затронули вопросы российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Как сообщал Лайф, прошлый разговор лидеров состоялся всего несколько дней назад. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе и внеплановые учения Украины и США в Чёрном море.
Комментариев: 0