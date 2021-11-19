Путин внёс в Госдуму поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ

Соответствующее решение будет проработано депутатами в рамках второго чтения закона о бюджете.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом заявил председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. Сегодня во исполнение своего решения президент внёс соответствующие поправки в Государственную думу", — сказал он на заседании.