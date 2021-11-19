Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 ноября 2021, 12:35

Путин внёс в Госдуму поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ

Соответствующее решение будет проработано депутатами в рамках второго чтения закона о бюджете.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом заявил председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. Сегодня во исполнение своего решения президент внёс соответствующие поправки в Государственную думу", — сказал он на заседании.

Депутат Нилов приветствовал предложение повысить прожиточный минимум и МРОТ
Депутат Нилов приветствовал предложение повысить прожиточный минимум и МРОТ

Лайф сообщал, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму.

Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ
Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ
BannerImage

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Алексей Дёмин
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar