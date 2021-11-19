Путин внёс в Госдуму поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Соответствующее решение будет проработано депутатами в рамках второго чтения закона о бюджете.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом заявил председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. Сегодня во исполнение своего решения президент внёс соответствующие поправки в Государственную думу", — сказал он на заседании.
Лайф сообщал, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв