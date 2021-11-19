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Песков уверен, что Госдума и Совфед не оставят без реакции резолюцию США о выборах 2024 года

В Кремле отметили, что законотворческая деятельность у американских конгрессменов настолько беспрецедентна, что даже "не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений".

19 ноября, 09:45
<p>Фото © ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL

В Кремле назвали американскую резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России после выборов 2024 года настолько неудачной, что даже не заслуживающей реакции от органов российской официальной власти. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На самом деле настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости особых ответных заявлений. Но, с другой стороны, очевидно, что наши депутаты, парламентарии вряд ли оставят это без реакции, но что мы уже видим. Они живо на это реагируют", — обратил внимание Песков.

В Кремле добавили, что законотворческая деятельность у американских конгрессменов настолько беспрецедентна, что даже "не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений".

Косачёв назвал вмешательством в дела России американскую резолюцию о президентских выборах 2024 года

Косачёв назвал вмешательством в дела России американскую резолюцию о президентских выборах 2024 года

Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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