Песков уверен, что Госдума и Совфед не оставят без реакции резолюцию США о выборах 2024 года

В Кремле назвали американскую резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России после выборов 2024 года настолько неудачной, что даже не заслуживающей реакции от органов российской официальной власти. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На самом деле настолько неудачная, мягко говоря, инициатива, что здесь нет необходимости особых ответных заявлений. Но, с другой стороны, очевидно, что наши депутаты, парламентарии вряд ли оставят это без реакции, но что мы уже видим. Они живо на это реагируют", — обратил внимание Песков.

В Кремле добавили, что законотворческая деятельность у американских конгрессменов настолько беспрецедентна, что даже "не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений".