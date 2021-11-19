Политолог Абзалов объяснил цель статьи о "гарантированном" способе уничтожить "Северный поток – 2"

Из-за публикаций западного издания Bloomberg складывается впечатление, что журналисты, используя отношения России и Украины, пытаются помешать запуску "Северного потока – 2". Таким мнением с Лайфом поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Такое ощущение, что только Bloomberg в последнее время публикует данные о российском вторжении на Украину. Ни одно СМИ это больше не анонсирует, а вот именно Bloomberg это продвигает, причём в связке с "Северным потоком – 2", — сказал Абзалов.

По его словам, у России вовсе нет необходимости "вторгаться" на Украину. И есть целый ряд причин, почему делать это Москве невыгодно. В первую очередь такой расклад даст Зеленскому шанс укрепить свои позиции на мировой арене, считает эксперт.

"Bloomberg пытается, судя по всему, по своим источникам, по типу Теда Круза (сенатор США от штата Техас. — Прим. Лайфа) сдерживать "Северный поток – 2". Есть максимальное желание осложнить реализацию проекта. И понятно, что главный аргумент здесь — ситуация с Украиной", — отметил собеседник Лайфа.