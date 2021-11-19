Российские Ту-95МС и Су-35С совершили полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Два российских Ту-95МС провели плановый полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Сопровождение им обеспечили экипажи самолётов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Продолжительность полёта составила около 10 часов", — говорится в сообщении военного ведомства.