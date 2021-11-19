Российские Ту-95МС и Су-35С совершили полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями
В воздухе ракетоносцы вместе с истребителями сопровождения находились порядка десяти часов.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Два российских Ту-95МС провели плановый полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Сопровождение им обеспечили экипажи самолётов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Продолжительность полёта составила около 10 часов", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее Лайф рассказывал, как российские Ту-160 провели имитацию бомбометания на полигоне в Белоруссии. А накануне два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили патрулирование в воздушном пространстве на территории Белоруссии. В Министерстве обороны республики предупредили, что такие облёты будут регулярными.
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