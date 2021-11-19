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Российские Ту-95МС и Су-35С совершили полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

В воздухе ракетоносцы вместе с истребителями сопровождения находились порядка десяти часов.

19 ноября, 09:53

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Два российских Ту-95МС провели плановый полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями. Сопровождение им обеспечили экипажи самолётов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей. Продолжительность полёта составила около 10 часов", — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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