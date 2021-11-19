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На Кубани ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров

Данные меры распространяются также на места общественного питания.

19 ноября, 10:07

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис

Власти Краснодарского края с учётом эпидемиологической ситуации приняли решение ввести с 22 ноября 2021 года по 18 января 2022 года режим QR-кодов при посещении ТРЦ на территории всего края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С 22 ноября 2021 года по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справки о медотводе", — написал он в своём телеграм-канале.

Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания, уточнил глава региона.

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Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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