На Кубани ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров
Данные меры распространяются также на места общественного питания.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Воронин Денис
Власти Краснодарского края с учётом эпидемиологической ситуации приняли решение ввести с 22 ноября 2021 года по 18 января 2022 года режим QR-кодов при посещении ТРЦ на территории всего края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"С 22 ноября 2021 года по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справки о медотводе", — написал он в своём телеграм-канале.
Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания, уточнил глава региона.
Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
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