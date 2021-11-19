Генсек НАТО допустил перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу

Если Берлин откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, например, к востоку от Германии. Такое заявление сделал в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия в праве решать, должно ли быть такое вооружение на её территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии", — указал он, выступая на конференции "НАТО Talk 2021" в Берлине.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.