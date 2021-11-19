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Генсек НАТО допустил перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу

По словам Столтенберга, это произойдёт, если Германия откажется от размещения таких вооружений у себя.

19 ноября, 10:07

Фото © ТАСС / АР / Gregorio Borgia

Если Берлин откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, например, к востоку от Германии. Такое заявление сделал в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия в праве решать, должно ли быть такое вооружение на её территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии", — указал он, выступая на конференции "НАТО Talk 2021" в Берлине.

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Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.

Российский лидер отметил, что Запад очень поверхностно относится к предостережениям России насчёт красных линий. Страна будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у границы, ведь альянс инициативно сломал все механизмы диалога, добавил президент.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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