Песков: Сценарий дальнейшего расширения НАТО на восток неприемлем для России
Говоря о возможном требовании о невступлении Украины в альянс, в Кремле отметили, что "Россия, в отличие от других стран, не вмешивается в дела других государств".
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
В Кремле считают неприемлемыми планы дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Повторение недавнего прошлого — крайне недопустимый для нас сценарий", — указал он.
Говоря о возможном требовании к НАТО о невступлении Украины в альянс, он отметил, что "Украина — суверенное государство" и "Россия, в отличие от других стран, не вмешивается в дела других государств".
Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.
Российский лидер отметил, что Запад очень поверхностно относится к предостережениям России насчёт красных линий. Страна будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у границы, ведь альянс инициативно сломал все механизмы диалога, добавил президент.
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