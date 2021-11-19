Песков: Сценарий дальнейшего расширения НАТО на восток неприемлем для России

В Кремле считают неприемлемыми планы дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Повторение недавнего прошлого — крайне недопустимый для нас сценарий", — указал он.

Говоря о возможном требовании к НАТО о невступлении Украины в альянс, он отметил, что "Украина — суверенное государство" и "Россия, в отличие от других стран, не вмешивается в дела других государств".

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России. Он отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.