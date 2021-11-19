Ученица Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила на соревнованиях четверной риттбергер. Прыжок был выполнен в произвольной программе на этапе Кубка России в Перми.

Ученица Этери Тутберидзе прыгнула четверной риттбергер в каскаде с двойным тулупом. При этом на риттбергере арбитры засчитали недокрут в четверть оборота.