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Ученица Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях

Теперь в женском одиночном катании на официальных турнирах представлены все варианты прыжков в четыре оборота.

19 ноября, 11:31

Фото © ТАСС / Голубович Дмитрий

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила на соревнованиях четверной риттбергер. Прыжок был выполнен в произвольной программе на этапе Кубка России в Перми.

Ученица Этери Тутберидзе прыгнула четверной риттбергер в каскаде с двойным тулупом. При этом на риттбергере арбитры засчитали недокрут в четверть оборота.

Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше

Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше

Теперь в женском одиночном катании на официальных турнирах представлены все варианты прыжков в четыре оборота.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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