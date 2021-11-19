Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50%. Об этом сообщил в пятницу федеральный оперативный штаб. Полный цикл вакцинации от ковида на сегодняшний день в нашей стране был проведён 58,7 млн раз.

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%", — сообщили в штабе.

К слову, ещё 12 ноября уровень коллективного иммунитета в России держался на отметке в 49%.

Напомним, в России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число выявленных случаев заболеваемости с начала пандемии достигло 9 257 068. Больше всего новых заболевших выявили в Москве, Петербурге, Подмосковье, Самарской области, на Кубани и в Крыму.

