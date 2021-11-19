Эксперт Кусков назвал пять лайфхаков, как сэкономить зарядку смартфона на морозе

Каждый сталкивался с ситуацией, когда на морозе телефон предательски быстро разряжается и выключается. Но есть решение, которое поможет холодному сердцу гаджета сохранить заряд батареи в зимний период. Лайфхаками с "Вечерней Москвой" поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По мнению прозорливого эксперта, оптимальный способ сохранить заряд батареи — минимизировать воздействие низких температур.

"Это не новость, что сотовый телефон быстрее разряжается на холоде по той причине, что внешняя температура минусовая. Процесс пребывания телефона в таких условиях тратит больше энергии батарейки. Единственный вариант спасения — минимальное нахождение телефона во внешнем пространстве", — считает Денис Кусков.

Кроме того, снизить расход энергии зимой можно, убрав телефон в карман, воспользовавшись наушниками, желательно проводными. Также вместе с телефоном можно использовать умные часы, однако в этом случае разряжаться будут сразу оба устройства. Оказывается, сэкономить зарядку можно ещё и при помощи специального режима.

Лайфхаки лайфхаками, а внешний аккумулятор лучше с собой всё-таки прихватить. При наличии же возможности где-то зарядить телефон вместо него можно положить только провод. По мнению эксперта, никакие чехлы не защитят телефон от быстрой разрядки. Если телефон мгновенно разряжается на морозе, стоит задуматься о проверке работы аккумулятора, заключил специалист.