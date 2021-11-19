Пластический хирург Ваганова рассказала, как будут спасать лицо Марины Хлебниковой
Врач подчеркнула, что при необходимости проведения реконструктивно-пластической операции сначала придётся восстанавливать кожу.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Пластический хирург Наталья Ваганова объяснила, как могут лечить серьёзные ожоги тела певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в результате пожара в своей квартире. Предварительно известно, что она получила более 50% поражения кожи.
"Всё зависит от глубины поражения. Если 50% поверхностного ожога I–II степени, то всё заживает быстро. Если ожог II степени, то он заживает за две недели, если IIIа, то за три недели, если IIIб, то уже делается пересадка кожи", — объяснила она в беседе с телеканалом "360".
Ваганова добавила, что в случае с Хлебниковой и при глубоких ожогах последствия бывают очень серьёзными, особенно если человек получает ожоги лица и груди. А при ожоге дыхательных путей может развиваться пневмония. При этом на лице кожа заживает хорошо, уточнила хирург.
"На лице могут быть грубые рубцы, их иссекают и сшивают края раны. Берут кожу с непоражённых участков и делают пересадку кожи. Самое главное — для того, чтобы человек жил, ему нужно восстановить кожу", — добавила врач.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
Комментариев: 0