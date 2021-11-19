Пластический хирург Ваганова рассказала, как будут спасать лицо Марины Хлебниковой

Пластический хирург Наталья Ваганова объяснила, как могут лечить серьёзные ожоги тела певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в результате пожара в своей квартире. Предварительно известно, что она получила более 50% поражения кожи.

"Всё зависит от глубины поражения. Если 50% поверхностного ожога I–II степени, то всё заживает быстро. Если ожог II степени, то он заживает за две недели, если IIIа, то за три недели, если IIIб, то уже делается пересадка кожи", — объяснила она в беседе с телеканалом "360".

Ваганова добавила, что в случае с Хлебниковой и при глубоких ожогах последствия бывают очень серьёзными, особенно если человек получает ожоги лица и груди. А при ожоге дыхательных путей может развиваться пневмония. При этом на лице кожа заживает хорошо, уточнила хирург.