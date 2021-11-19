В США экс-солиста Пермского театра обвинили в изнасиловании 16-летней ученицы
При этом родственники мужчины уверены, что сам он, вопреки сообщениям СМИ, никаких признательных показаний не давал.
Иван Порошин. Фото © properm.ru
В США бывшего солиста Пермского театра оперы и балета и дважды номинанта на премию "Золотая маска" обвинили в изнасиловании. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что в сексуальных домогательствах Ивана Порошина обвинила 16-летняя ученица балетной школы. По её словам, россиянин приставал к ней в одном из отелей в штате Аризона и под угрозой расправы принудил к сексу.
В американской прессе пишут, что Иван в содеянном признался, однако у родственников на этот счёт другое мнение. По их словам, американские власти не предоставили Порошину ни адвоката, ни переводчика, а его "признание" — следствие трудностей перевода.
Несмотря на это, россиянину предъявили обвинения, после чего от него не приходит никаких вестей вот уже четыре месяца. В США у Ивана остались жена и маленький ребёнок. Сейчас родственники собирают деньги на адвоката, услуги которого стоят 60 тысяч долларов (примерно 4,4 миллиона рублей).
Ранее Лайф писал, что в Перми суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника Росгвардии, который надругался над 11-летним мальчиком.
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