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В США экс-солиста Пермского театра обвинили в изнасиловании 16-летней ученицы

При этом родственники мужчины уверены, что сам он, вопреки сообщениям СМИ, никаких признательных показаний не давал.

19 ноября, 11:17
<p>Иван Порошин. Фото © <a href="https://properm.ru/news/society/201149/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">properm.ru</a></p>

Иван Порошин. Фото © properm.ru

В США бывшего солиста Пермского театра оперы и балета и дважды номинанта на премию "Золотая маска" обвинили в изнасиловании. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что в сексуальных домогательствах Ивана Порошина обвинила 16-летняя ученица балетной школы. По её словам, россиянин приставал к ней в одном из отелей в штате Аризона и под угрозой расправы принудил к сексу.

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В американской прессе пишут, что Иван в содеянном признался, однако у родственников на этот счёт другое мнение. По их словам, американские власти не предоставили Порошину ни адвоката, ни переводчика, а его "признание" — следствие трудностей перевода.

Несмотря на это, россиянину предъявили обвинения, после чего от него не приходит никаких вестей вот уже четыре месяца. В США у Ивана остались жена и маленький ребёнок. Сейчас родственники собирают деньги на адвоката, услуги которого стоят 60 тысяч долларов (примерно 4,4 миллиона рублей).

Ранее Лайф писал, что в Перми суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника Росгвардии, который надругался над 11-летним мальчиком.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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