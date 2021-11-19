В США экс-солиста Пермского театра обвинили в изнасиловании 16-летней ученицы

В США бывшего солиста Пермского театра оперы и балета и дважды номинанта на премию "Золотая маска" обвинили в изнасиловании. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что в сексуальных домогательствах Ивана Порошина обвинила 16-летняя ученица балетной школы. По её словам, россиянин приставал к ней в одном из отелей в штате Аризона и под угрозой расправы принудил к сексу.

В американской прессе пишут, что Иван в содеянном признался, однако у родственников на этот счёт другое мнение. По их словам, американские власти не предоставили Порошину ни адвоката, ни переводчика, а его "признание" — следствие трудностей перевода.

Несмотря на это, россиянину предъявили обвинения, после чего от него не приходит никаких вестей вот уже четыре месяца. В США у Ивана остались жена и маленький ребёнок. Сейчас родственники собирают деньги на адвоката, услуги которого стоят 60 тысяч долларов (примерно 4,4 миллиона рублей).