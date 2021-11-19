Путин подписал закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в бюджет ПФР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) могут поступать конфискованные денежные средства, изъятые в результате раскрытия коррупционных преступлений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется за счёт конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений", — говорится в документе.

Уточняется также, что до сих пор бюджет ПФР наполнялся за счёт страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.