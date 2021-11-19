Песков: Для решения миграционного кризиса необходим диалог Белоруссии и ЕС

Одних переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко недостаточно для нахождения решений по миграционному кризису. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Это процесс поиска решений путей выхода из миграционного кризиса, решения пока не найдены", — ответил Песков.

Он отметил, что ситуацией на белорусско-польской границе сегодня обеспокоены оба президента. И Лукашенко, и Путин обеспокоены агрессией польских пограничников по отношению к беженцам. Песков уточнил, что большое значение сейчас имеет продолжение прямого диалога между Лукашенко и Западом.