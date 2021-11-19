Песков: Для решения миграционного кризиса необходим диалог Белоруссии и ЕС
Тем не менее представитель Кремля отметил, что ситуацией на белорусско-польской границе сегодня обеспокоены как Лукашенко, так и Путин.
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Одних переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко недостаточно для нахождения решений по миграционному кризису. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"Это процесс поиска решений путей выхода из миграционного кризиса, решения пока не найдены", — ответил Песков.
Он отметил, что ситуацией на белорусско-польской границе сегодня обеспокоены оба президента. И Лукашенко, и Путин обеспокоены агрессией польских пограничников по отношению к беженцам. Песков уточнил, что большое значение сейчас имеет продолжение прямого диалога между Лукашенко и Западом.
Ранее Путин обвинил Запад в давлении на Белоруссию через кризис с мигрантами. Примечательно, что эти страны забывают про собственные гуманитарные обязательства, подчеркнул российский лидер.
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