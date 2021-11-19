Договор МХАТа с Бузовой был размещён на сайте госзакупок с нарушениями

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков перед своим уходом пытался заключить с Ольгой Бузовой новый контракт, сообщает РИА ФАН . Выяснилось, что документ об оказании услуг размещён на сайте госзакупок с нарушениями сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 ФЗ № 223-ФЗ.

Кроме того, в договоре нет подписи об исполнении. При этом артистка преувеличила свой гонорар — в документе на сайте госзакупок была указана сумма в 234 тысячи рублей. Сама Бузова уже жаловалась, что театр не хочет выплачивать ей полмиллиона рублей, а должники "не выходят на связь". После этого заявления для разрешения ситуации певица пригрозила привлечь своего адвоката.