Договор МХАТа с Бузовой был размещён на сайте госзакупок с нарушениями
Согласно документам, за два вечера певица, ставшая актрисой, должна была получить 234 тысячи рублей.
Фото © VK / Ольга Бузова
Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков перед своим уходом пытался заключить с Ольгой Бузовой новый контракт, сообщает РИА ФАН. Выяснилось, что документ об оказании услуг размещён на сайте госзакупок с нарушениями сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 ФЗ № 223-ФЗ.
Кроме того, в договоре нет подписи об исполнении. При этом артистка преувеличила свой гонорар — в документе на сайте госзакупок была указана сумма в 234 тысячи рублей. Сама Бузова уже жаловалась, что театр не хочет выплачивать ей полмиллиона рублей, а должники "не выходят на связь". После этого заявления для разрешения ситуации певица пригрозила привлечь своего адвоката.
Напомним, ранее во МХАТе имени Горького разгорелся скандал вокруг отмены спектакля "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина с участием Ольги Бузовой. Это произошло после назначения на пост гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Театр объяснил отмену представлений низкой продажей билетов, а позже новый гендиректор МХАТа окончательно убрал из репертуара спектакль с Бузовой. По словам Владимира Кехмана, учреждение планирует вернуться к тем представлениям, которые были востребованы прежде.
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