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Появилось видео с жёстким задержанием школьницы пятью полицейскими в Петербурге

Как стало известно ранее, против правоохранителей возбудили уголовное дело.

19 ноября, 10:28

Скриншот видео © Telegram / SHOT

Момент задержания 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Появилось видео жёсткого задержания 14-летней школьницы пятью полицейскими в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что школьницу схватили стражи порядка и насильно усадили в служебную машину, вокруг которой тут же собрались очевидцы. В местном УМВД РФ утверждают, что полицейские не знали о возрасте задержанной, поскольку документы она не предъявила, а после девочка якобы оказала сопротивление полиции. Когда школьницу отпустили, отец повёз её в больницу.

В Петербурге возбудили дело из-за жёсткого задержания школьницы пятью полицейскими

В Петербурге возбудили дело из-за жёсткого задержания школьницы пятью полицейскими

Напомним, инцидент произошёл 17 ноября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Причиной задержания стал переход дороги в неположенном месте. Стражи порядка скрутили ребёнка, при этом девочка плакала и звала на помощь.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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