Появилось видео с жёстким задержанием школьницы пятью полицейскими в Петербурге

На кадрах видно, что школьницу схватили стражи порядка и насильно усадили в служебную машину, вокруг которой тут же собрались очевидцы. В местном УМВД РФ утверждают, что полицейские не знали о возрасте задержанной, поскольку документы она не предъявила, а после девочка якобы оказала сопротивление полиции. Когда школьницу отпустили, отец повёз её в больницу.