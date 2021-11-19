Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолёта Петербург – Нур-Султан
Между тем судно успешно приземлилось в воздушной гавани, другие подробности в авиакомпании пока не разглашают.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
В адрес авиакомпании Air Astana поступил звонок от неизвестного, который заявил о возможном взрыве на борту самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"В кол-центр Air Astana в 00:45 часов 18 ноября [21:45 мск 17 ноября] поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан", — цитирует РИА "Новости" представителя компании.
Там пояснили, что в 2:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. Другие подробности произошедшего инцидента не раскрываются.
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