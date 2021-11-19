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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолёта Петербург – Нур-Султан

Между тем судно успешно приземлилось в воздушной гавани, другие подробности в авиакомпании пока не разглашают.

19 ноября, 10:21
<p>Фото © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

В адрес авиакомпании Air Astana поступил звонок от неизвестного, который заявил о возможном взрыве на борту самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В кол-центр Air Astana в 00:45 часов 18 ноября [21:45 мск 17 ноября] поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан", — цитирует РИА "Новости" представителя компании.

Там пояснили, что в 2:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. Другие подробности произошедшего инцидента не раскрываются.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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