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Путин поручил МИД начать переговоры о создании системы гарантий безопасности

Решение принято для того, чтобы успокоить ситуацию на Европейском континенте и чтобы страны чувствовали себя надёжно.

19 ноября, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии МИД 18 ноября дал поручение начать переговоры по разработке системы гарантий безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Данное решение связано с провокационными действиями НАТО на Украине и в Чёрном море, которые "вынуждают Россию отвечать, принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности".

"Это постоянный процесс, он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на Европейском континенте. Альтернативой этому являются переговоры о создании системы гарантий безопасности. Вот о чём говорил президент и что он поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию, сделать так, чтобы страны чувствовали себя надёжно", — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков уточнил, что Россия будет вести переговоры по гарантиям безопасности в Европе со всеми, кто имеет к этому отношение. По его словам, ещё предстоит выяснить, как партнёры и противники РФ будут относиться к этому. Предстоит большая работа. По словам Пескова, Москве хотелось, чтобы эта безопасность всё-таки зависела от европейских государств. Однако переговоры будут вестись не только с партнёрами из ЕС.

А ранее Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран. Глава государства отметил, что из этой принципиальной позиции следует предложение России о проведении саммита государств – постоянных членов Совбеза, которые несут особую ответственность "за поддержание международного мира и стабильности".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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