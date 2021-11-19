Путин поручил МИД начать переговоры о создании системы гарантий безопасности

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии МИД 18 ноября дал поручение начать переговоры по разработке системы гарантий безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Данное решение связано с провокационными действиями НАТО на Украине и в Чёрном море, которые "вынуждают Россию отвечать, принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности".

"Это постоянный процесс, он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на Европейском континенте. Альтернативой этому являются переговоры о создании системы гарантий безопасности. Вот о чём говорил президент и что он поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию, сделать так, чтобы страны чувствовали себя надёжно", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что Россия будет вести переговоры по гарантиям безопасности в Европе со всеми, кто имеет к этому отношение. По его словам, ещё предстоит выяснить, как партнёры и противники РФ будут относиться к этому. Предстоит большая работа. По словам Пескова, Москве хотелось, чтобы эта безопасность всё-таки зависела от европейских государств. Однако переговоры будут вестись не только с партнёрами из ЕС.