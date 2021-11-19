В Москве по подозрению во взяточничестве задержали двух высокопоставленных сотрудников МЧС

В Москве по подозрению во взяточничестве задержаны два высокопоставленных сотрудника столичного главка МЧС России. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Сообщается, что это первый заместитель главы ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко, а также руководитель отдела антикризисного управления ведомства Виктор Самарин. О каких эпизодах и суммах идёт речь, пока не уточняется. С задержанными работают сотрудники ФСБ России.