НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве по подозрению во взяточничестве задержали двух высокопоставленных сотрудников МЧС

Пока не известно, о каких эпизодах и суммах идёт речь. Сейчас с ними работают оперативники ФСБ.

19 ноября, 10:41
<p>Андрей Мищенко (слева) и Виктор Самарин. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Андрей Мищенко (слева) и Виктор Самарин. Фото © Telegram / SHOT

В Москве по подозрению во взяточничестве задержаны два высокопоставленных сотрудника столичного главка МЧС России. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что это первый заместитель главы ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко, а также руководитель отдела антикризисного управления ведомства Виктор Самарин. О каких эпизодах и суммах идёт речь, пока не уточняется. С задержанными работают сотрудники ФСБ России.

Председателя Союза десантников Урала Тетерина задержали по делу о взятке

Председателя Союза десантников Урала Тетерина задержали по делу о взятке

Ранее Лайф писал, что СК предъявил обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей министру культуры Крыма Арине Новосельской. Чиновницу задержали.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1