В Москве по подозрению во взяточничестве задержали двух высокопоставленных сотрудников МЧС
Пока не известно, о каких эпизодах и суммах идёт речь. Сейчас с ними работают оперативники ФСБ.
Андрей Мищенко (слева) и Виктор Самарин. Фото © Telegram / SHOT
В Москве по подозрению во взяточничестве задержаны два высокопоставленных сотрудника столичного главка МЧС России. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что это первый заместитель главы ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко, а также руководитель отдела антикризисного управления ведомства Виктор Самарин. О каких эпизодах и суммах идёт речь, пока не уточняется. С задержанными работают сотрудники ФСБ России.
Ранее Лайф писал, что СК предъявил обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей министру культуры Крыма Арине Новосельской. Чиновницу задержали.
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