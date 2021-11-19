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Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях

Глава государства отметил необходимость объединения усилий мирового сообщества.

19 ноября, 10:55
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы российской работы в рамках ООН и других международных структур. Он отметил, что диалог на различных площадках особенно важен в условиях пандемии.

"Мы активно работаем на различных международных площадках, различных международных организациях, прежде всего в ООН, в региональных структурах. Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией требует объединения усилий международного сообщества", — отметил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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А ранее Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран. Глава государства отметил, что из этой принципиальной позиции следует предложение России о проведении саммита государств – постоянных членов Совбеза, которые несут особую ответственность "за поддержание международного мира и стабильности".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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