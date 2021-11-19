Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях
Глава государства отметил необходимость объединения усилий мирового сообщества.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы российской работы в рамках ООН и других международных структур. Он отметил, что диалог на различных площадках особенно важен в условиях пандемии.
"Мы активно работаем на различных международных площадках, различных международных организациях, прежде всего в ООН, в региональных структурах. Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией требует объединения усилий международного сообщества", — отметил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
А ранее Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран. Глава государства отметил, что из этой принципиальной позиции следует предложение России о проведении саммита государств – постоянных членов Совбеза, которые несут особую ответственность "за поддержание международного мира и стабильности".
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