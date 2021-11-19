Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы российской работы в рамках ООН и других международных структур. Он отметил, что диалог на различных площадках особенно важен в условиях пандемии.

"Мы активно работаем на различных международных площадках, различных международных организациях, прежде всего в ООН, в региональных структурах. Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией требует объединения усилий международного сообщества", — отметил глава государства в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.