В Совфеде подготовили законопроект об ужесточении наказания за пытки заключённых
Документ планируется обсудить 22 ноября на заседании специально созданной рабочей группы.
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Глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Нарусова совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой разработали законопроект, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки и издевательства над заключёнными, сообщает "Коммерсант".
В данном законопроекте пытки впервые фигурируют как самостоятельный состав преступлений. Документ планируется обсудить 22 ноября на заседании специально созданной в Совфеде рабочей группы, которую возглавляет Нарусова. В обсуждении также примут участие глава ФСИН Александр Калашников, заместитель генпрокурора Николай Винниченко и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, которая принимала участие в работе над законопроектом.
Законопроект разрабатывался с весны 2019 года, когда стало известно о пытках в одной из ярославских колоний, а недавние публикации новых видео пыток в туберкулёзной больнице для заключённых в Саратовской области стали толчком для рассмотрения документа.
Недавно в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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