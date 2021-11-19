В Совфеде подготовили законопроект об ужесточении наказания за пытки заключённых

Глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Нарусова совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой разработали законопроект, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки и издевательства над заключёнными, сообщает "Коммерсант".

В данном законопроекте пытки впервые фигурируют как самостоятельный состав преступлений. Документ планируется обсудить 22 ноября на заседании специально созданной в Совфеде рабочей группы, которую возглавляет Нарусова. В обсуждении также примут участие глава ФСИН Александр Калашников, заместитель генпрокурора Николай Винниченко и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, которая принимала участие в работе над законопроектом.