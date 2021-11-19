В Австрии объявили тотальный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию

С 22 ноября власти Австрии вводят общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом и загруженности больничных коек. Об этом объявил в пятницу канцлер республики Александер Шалленберг. Обращение транслировалось по центральным телеканалам. Локдаун затронет все сферы общественной жизни, предупредил он.

"Ситуация настолько серьёзная, что нам ничего не остаётся, как ввести ограничения для всех. Для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", — проинформировал Шалленберг.

Вместе с тем Австрия также начинает подготовку к введению всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года. Шалленберг назвал это решение очень сложным, но необходимым.

"Решение немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию далось нам непросто. Начинаем действовать с февраля 2022 года", — сказал канцлер.

Ранее сообщалось, что в Германии, Австрии и Чехии заболеваемость коронавирусом на этой неделе достигла пика. В Германии каждый день выявляют около 50 тысяч новых случаев болезни, в Чехии ежедневная выявляемость близка к 25-тысячной отметке. В Австрии в ноябре постепенно стали ужесточать коронавирусные ограничения из-за рекордных за период пандемии ежесуточных показателей заболеваемости ковидом — в последние недели ежедневно регистрируется почти 12 тысяч новых заразившихся.