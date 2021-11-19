Британцев рассмешили заявления о "гонках" с Россией за обломками упавшего F-35

Читатели британской газеты Daily Mail жёстко раскритиковали статью о поисках "наперегонки" с Россией обломков упавшего в Средиземное море истребителя F-35.

По мнению авторов материала, для зарубежных стран, в частности России и Китая, была важна технология на борту самолёта, позволяющая ему оставаться незамеченным при полёте над чужой территорией. Поэтому британским военным якобы пришлось спешно разыскивать его обломки после крушения. Однако многие пользователи убеждены, что СМИ раздувает масштаб инцидента, а тезис о "причастных ко всему русских" вызывает у них только смех.

"Сверхсекретная операция, в курсе которой только журналюги из Daily Mail, ага", — отметил Wai Yee.

Юзер с ником Null сыронизировал, мол, как здорово, что об этой секретной операции не трубят наперебой все каналы и газеты. Читатель Alex1976_CapeTown потребовала предоставить хоть какие-то доказательства того, что "Россия так и мчится на место происшествия". Она констатировала, что сейчас фактов ноль, и назвала материал очередной заманухой и бессмыслицей.

"Быть того не может, чтобы во всей этой истории так или иначе не всплыли русские", — подытожили читатели.