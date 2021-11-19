НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шойгу доложил Путину об успешном выполнении задач при совместном с Китаем воздушном патрулировании

Продолжительность полёта над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей составила более десяти часов.

19 ноября, 11:21

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования силами дальней авиации ВКС России и китайских военных самолётов над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, доклад прозвучал на совещании президента с постоянными членами Совбеза.

Продолжительность полёта составила более десяти часов.

"Самолёт Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолётами в воздухе осуществлялось с самолёта радиолокационного дозора и наведения А-50У", — было отмечено в докладе.

Российские Ту-95МС и Су-35С совершили полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Российские Ту-95МС и Су-35С совершили полёт над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России также выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1