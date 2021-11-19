Шойгу доложил Путину об успешном выполнении задач при совместном с Китаем воздушном патрулировании
Продолжительность полёта над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей составила более десяти часов.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования силами дальней авиации ВКС России и китайских военных самолётов над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, доклад прозвучал на совещании президента с постоянными членами Совбеза.
Продолжительность полёта составила более десяти часов.
"Самолёт Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолётами в воздухе осуществлялось с самолёта радиолокационного дозора и наведения А-50У", — было отмечено в докладе.
Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России также выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Проверкой руководил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России.
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