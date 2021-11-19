Шойгу доложил Путину об успешном выполнении задач при совместном с Китаем воздушном патрулировании

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования силами дальней авиации ВКС России и китайских военных самолётов над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, доклад прозвучал на совещании президента с постоянными членами Совбеза.

Продолжительность полёта составила более десяти часов.

"Самолёт Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолётами в воздухе осуществлялось с самолёта радиолокационного дозора и наведения А-50У", — было отмечено в докладе.