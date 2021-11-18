Удалите немедленно: Как понять, что на телефоне подключена платная подписка Обнаружить их очень тяжело — подписки никак не проявляют себя, но каждый день сумма денег на балансе уменьшается. 17 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Что такое мобильная подписка и как её найти?

Ежемесячная (или еженедельная) плата за использование определённого типа приложений — это практически то же самое, как обычная годовая подписка на Netflix или IVI. Пользователь платит деньги за возможности приложения, которые разработчики с каждым обновлением расширяют. По данным аналитической компании Statista, 56% разработчиков мобильных приложений используют у себя именно этот вид монетизации, а ещё в 35% приложений подписка является основным доходом разработчиков.

Для обычного пользователя мобильная подписка часто разорительна — повышение её стоимости может быть включено в пользовательское соглашение, которое никто обычно не читает, а списание денег происходит без дополнительного подтверждения. Отследить списания за мобильную подписку при активном использовании банковской карты практически невозможно — такие платежи теряются на фоне сведений об оплате продуктов, топлива и лекарств. Отключить мобильные подписки сложно, поскольку не всегда можно понять, кем они навязаны — оператором или разработчиками приложений, которые установлены в телефон.

Одной из самых популярных "услуг" является платный определитель номера. Услуга очень давно включается в базовый пакет сервисов при заключении контракта и покупки сим-карты, поэтому, если оператор предлагает или принудительно подключает "платный определитель номера", можно смело идти в суд. Под эту же услугу часто маскируют работу таких сервисов, как "определитель номера" от "Яндекса" или GetContact. Платить за такое нет никакого смысла — достаточно скачать программы в AppStore или Google Play и пользоваться их базовыми функциями.

Как отключить мобильную подписку?

Первый и самый надоедливый тип подписки — мобильная рассылка. Её придумали сотовые операторы, чтобы зарабатывать на клиентах ещё больше денег. Чем быстрее заканчиваются деньги на лицевом счёте абонента, тем чаще он его пополняет. Для того чтобы заинтересовать абонента, на телефон присылают самую разную информацию — гороскопы, прогнозы погоды, которые есть везде. Ничего нового абоненту почти никогда не предлагают, даже рассылка последних новостей часто копируется из открытых источников.

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Подключить такую подписку случайно особенно просто на сенсорных телефонах с большим экраном — в верхней части всплывающего сообщения появляются две цифры, нажатие на одну из которых активирует подписку. Некоторым пользователям смартфонов мобильная рассылка погоды или гороскопа подключается случайно, пока устройство находится в кармане. А вот отключить подписку непросто. Первый шаг — зайти в личный кабинет абонента через мобильное устройство. Если подписка не отображается там, придётся писать в поддержку или звонить в кол-центр с просьбой отменить все платные подписки. Отказать в этом сотрудники оператора не имеют права, но это не значит, что предложение подписаться на рассылку не будет приходить снова.

Как отменить подписку в приложении?

Почти все приложения со скрытой подпиской можно скачать в AppStore или Google Play бесплатно. Однако программы, игры и другой софт публикуются там как условно бесплатные. Для того чтобы начать всем этим пользоваться, не нужны деньги, но, если пользователь будет включать приложение несколько раз в день, ему будут навязывать платный "премиум-пакет". Первая и главная уловка подписок в таких приложениях — пробный период, для активации которого нужно согласиться с условиями использования.

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Если нажать "да" и подтвердить оплату с помощью Face ID или датчика отпечатка пальцев, с пользователя спишутся деньги за весь отчётный период — например, за месяц. Отменить это действие не получится, даже если приложение надоест через неделю, придётся распрощаться с деньгами и забыть о горьком опыте.

Другие приложения начинают "клянчить" деньги почти сразу, отмечая, что бесплатный доступ нужен только для ознакомления. Эти и другие данные записаны в пользовательском соглашении, но, поскольку перед установкой его никто не читает, предъявлять претензии после списания денег становится некому. Для того чтобы отменить такую подписку, нужно заходить в "управление подписками" и отключать (удалять) активные. После этого система уточнит, не передумал ли пользователь совершать это действие, и затем отменит платную подписку. Но случится это не моментально, а только через неделю (месяц) после завершения оплаченного периода.

Как найти подписки, если на телефоне установлены только игры и погода онлайн?

Премиум-подписки есть почти во всех популярных приложениях. Индивидуальная подписка Spotify стоит 169 рублей в месяц, столько же стоит Apple Music для одного пользователя. С недавних пор слушать музыку во "ВКонтакте" нельзя — при блокировке экрана мобильное приложение просит оформить подписку за 149 рублей. Если прямая подписка в мобильных играх отсутствует, то вполне вероятно, что списывать деньги со счёта может внутренняя подписка — на эти деньги можно приобретать игровую валюту и другие предметы, ускоряющие прогресс. В Индии 16-летний подросток потратил более миллиона рублей в игре PUBG Mobile, после чего сбежал из дома, опасаясь наказания родителей.

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Юному жителю России, увлечённому аниме-игрой Bleach: Immortal Soul, повезло чуть меньше — он потратил всего несколько сотен тысяч с карты одного из родителей. Отец мальчика позднее даже подал в суд на Google. Чем закончилось дело, пока не известно — стороны пришли к соглашению, но его детали не раскрываются.

Встроенные покупки могут иметь почти любые приложения, которые скачиваются из официальных магазинов — гороскопы, виджеты погоды, неизвестные мессенджеры, приложения знакомств и многое другое. Чтобы не попасть в ловушку, оставленную разработчиками, и не потерять деньги, эксперты по разработке рекомендуют регулярно проверять платные подписки как на мобильном номере, так и на устройстве. Если тратить на эту процедуру примерно 10–15 минут в неделю, можно оградить себя и близких от ненужных расходов.