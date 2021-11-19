В Крыму ищут 12-летнего мальчика, пропавшего из приёмной семьи

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего школьника из крымского села Грушевка. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по региону Ольга Постнова. Для проведения поисковых работ сформировано 14 групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребёнка, автомобильные трассы, расположенные вокруг поселения лесные и степные массивы.

"Вечером 18 ноября мальчик ушёл гулять в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся. Сотрудниками регионального управления СКР были незамедлительно организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с коллегами из МЧС, МВД, Росгвардии, отряда "Крым-Спас", представителями казачества, добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза алерт Крым", — рассказала она.

Следователи отрабатывают круг знакомств мальчика и изучают обстановку в приёмной семье, где воспитывался ребёнок. Также правоохранители изучат обстоятельства причин его ранее имевших место уходов.

В УМВД РФ по Республике Крым уточнили, что мальчик был одет в спортивные брюки, серую светлую кофту, шапку чёрную с рыжей лапой, жилетку, обувь чёрного цвета. Он худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие, рост 130 см, при себе ничего не имеет. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить в любое подразделение полиции или по телефонам: +7 999 461-01-65, +7 978 832-60-22 (дежурная часть ОМВД России по г. Судаку) или 102.