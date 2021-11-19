Вирусолог Альтштейн считает, что Россия прошла пик по коронавирусу
Однако заболеваемость, по мнению эксперта, по-прежнему будет оставаться высокой. Надо активнее вакцинироваться, призвал он.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Россия прошла пик заболеваемости по коронавирусу, но показатели будут оставаться на высоком уровне из-за низкого охвата вакцинации. Об этом заявил в пятницу доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн во время пресс-конференции на тему "Лечение CoViD-19 и эпидемиологическая ситуация".
"На очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьёмся хороших результатов с вакцинацией. Тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", — отметил он.
При этом эксперт выразил мнение, что объявленные в конце октября нерабочие дни оказали не слишком заметное влияние на течение пандемии во всех регионах, кроме Москвы — там заболеваемость уменьшилась существенно, согласился Альтштейн.
Напомним, что в России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число выявленных случаев заболеваемости с начала пандемии достигло 9 257 068. Больше всего новых заболевших выявили в Москве, Петербурге, Подмосковье, в Самарской области, на Кубани и в Крыму.
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