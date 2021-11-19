Вирусолог Альтштейн считает, что Россия прошла пик по коронавирусу

Россия прошла пик заболеваемости по коронавирусу, но показатели будут оставаться на высоком уровне из-за низкого охвата вакцинации. Об этом заявил в пятницу доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн во время пресс-конференции на тему "Лечение CoViD-19 и эпидемиологическая ситуация".

"На очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьёмся хороших результатов с вакцинацией. Тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", — отметил он.

При этом эксперт выразил мнение, что объявленные в конце октября нерабочие дни оказали не слишком заметное влияние на течение пандемии во всех регионах, кроме Москвы — там заболеваемость уменьшилась существенно, согласился Альтштейн.