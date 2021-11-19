В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду достиг 67%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве достиг 67,1%. Более шести миллионов жителей города сделали прививку первым компонентом вакцины от ковида, сообщается на портале "Стопкоронавирус.рф".

"По данным на 19 ноября, 6 080 506 — вакцинация первым компонентом, 5 538 247 — полная вакцинация, 67,1% — коллективный иммунитет", — уточняется в сообщении.

При этом в 11 регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Тува, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что в целом по стране этот показатель составил 50,2%.