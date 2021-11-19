В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду достиг 67%
Ещё в десяти регионах страны этот показатель превышает 60%.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве достиг 67,1%. Более шести миллионов жителей города сделали прививку первым компонентом вакцины от ковида, сообщается на портале "Стопкоронавирус.рф".
"По данным на 19 ноября, 6 080 506 — вакцинация первым компонентом, 5 538 247 — полная вакцинация, 67,1% — коллективный иммунитет", — уточняется в сообщении.
При этом в 11 регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Тува, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что в целом по стране этот показатель составил 50,2%.
Напомним, в России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число выявленных случаев заболеваемости с начала пандемии достигло 9 257 068. Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Самарской области, на Кубани и в Крыму.
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