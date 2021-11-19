Учёные из США предупредили о новой пандемии, способной погубить 33 млн человек

Специалисты американской Национальной академии медицинских наук заявили, что человечество не готово к повторению испанского гриппа 1918–1920 годов, который поразил треть населения планеты и унёс жизни до 50–100 млн человек.

"Необходимо уже сейчас начать разработку вакцин нового поколения и наращивать потенциал в странах с низким и средним уровнем дохода, чтобы они могли производить собственные вакцины, не полагаясь на богатые страны", — объяснили авторы исследования.

По мнению специалистов, мировые компании уже сейчас должны задуматься о разработке необходимых вакцин, несмотря на то что пока не известно, понадобятся ли они. Как отмечают американские учёные, на фоне "испанки" ковид не является наихудшим сценарием пандемии с эпидемиологической точки зрения.

"Пандемии гриппа случались неоднократно, и эксперты опасаются, что риск пандемии гриппа может быть ещё выше в эпоху CoViD-19 из-за изменений глобальных и региональных условий, влияющих на людей, животных и то, как они взаимодействуют", — говорят они, отмечая, что появление агрессивного штамма гриппа может убить 33 миллиона человек.

В докладе сообщается, что вопрос не в том, что делать, если произойдёт пандемия гриппа, а в том, когда это случится, и для этого рекомендуется на всякий случай иметь наготове 4–8 млрд доз вакцины. Авторы исследования уточняют, что для борьбы с пандемией понадобится глобальное сотрудничество.