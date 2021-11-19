Собянин рассказал, на сколько снизилась заболеваемость коронавирусом в Москве после нерабочих дней
Эффект от введения этой меры столичные власти оценили как "очень хороший".
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Московские власти увидели очень хороший эффект от нерабочих дней, введённых в конце октября. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Если сравнивать период, скажем, четверговые показатели, которые были вот на этой неделе, и, скажем, две-три недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза. И мы видим это по резкому снижению госпитализаций, по другим показателям, по пневмонии и так далее", — проинформировал он.
Напомним, что в Москве за минувшие сутки выявили 3371 случай заражения коронавирусом, а днём ранее эта цифра была повыше — 4062. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса за всю пандемию достигло 1 911 956.
Ранее власти Москвы сообщили о росте госпитализаций детей из-за агрессивного штамма ковида. Врачам приходится прибегать к более серьёзной терапии и использовать препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма.
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