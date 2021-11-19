В России осталось менее 810 тысяч официально зарегистрированных безработных

Число официально зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день составляет менее 810 тысяч человек. Об этом заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".

Таким образом, число учтённых безработных в России снизилось. В конце октября министр сообщал, что в центрах занятости было зарегистрировано порядка 820 тысяч человек, что почти на 80% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда через центры искало работу около 3,6 млн россиян.

"В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано менее 810 тысяч безработных граждан, при этом на портале "Работа в России" представлено свыше 1,8 млн вакансий, доступных непосредственно нашим гражданам", — добавил Котяков.

Ранее Лайф рассказывал, что в России утвердили новый порядок регистрации безработных. На учёт такие граждане будут вставать дистанционно, а работу центров занятости начнут постепенно переводить на единую цифровую платформу под названием "Работа в России".