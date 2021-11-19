Противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора в Волгограде
Людям удалось пройти турникет и пост охраны, чтобы попасть в кабинет к главному санитарному врачу региона.
Кадр из видео © V1.ru
В Волгограде противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора. Видео © V1.ru
Группа противников QR-кодов в Волгограде ворвалась в местное отделение Роспотребнадзора и практически полностью парализовала работу ведомства. Им удалось, минуя турникет и охрану, пройти в кабинет главы Управления Роспотребнадзора по региону Ольги Зубаревой.
Как пишет издание V1.ru, на место выехали представители ФГУП "Охрана" и ППС. По словам очевидцев, сотрудники ведомства вызвали полицию и охрану при помощи тревожной кнопки. Уточняется, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии нарушителей уже не застали, их ищут. Главный санитарный врач Зубарева от комментариев отказалась. Ведомство уже вернулось к обычному режиму работы.
Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Горелов объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов. По словам гостя шоу "Дайте сказать", эта мера станет дополнительным рубежом защиты для сознательных и законопослушных граждан.
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