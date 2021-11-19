Противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора в Волгограде

В Волгограде противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора. Видео © V1.ru

Группа противников QR-кодов в Волгограде ворвалась в местное отделение Роспотребнадзора и практически полностью парализовала работу ведомства. Им удалось, минуя турникет и охрану, пройти в кабинет главы Управления Роспотребнадзора по региону Ольги Зубаревой.

Как пишет издание V1.ru, на место выехали представители ФГУП "Охрана" и ППС. По словам очевидцев, сотрудники ведомства вызвали полицию и охрану при помощи тревожной кнопки. Уточняется, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии нарушителей уже не застали, их ищут. Главный санитарный врач Зубарева от комментариев отказалась. Ведомство уже вернулось к обычному режиму работы.