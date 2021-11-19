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Вирусолог Жемчугов похвалил Австрию за тотальный локдаун и обязательную вакцинацию

По словам собеседника Лайфа, любые шаги по направлению к улучшению эпидемиологической обстановки нужно приветствовать. Это лучше, чем не делать вообще ничего.

19 ноября, 13:03

Фото © Pixabay

Решение властей Австрии ввести общенациональный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию можно только поддержать, ведь это реально работающие механизмы для победы над пандемией коронавируса. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал доктор медицинских наук, иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов.

"Конечно, эти шаги я оцениваю положительно, ведь больше нет никаких реально работающих механизмов. А это реально действующие меры, которые как минимум уменьшат заболеваемость и летальность", — говорит эксперт.

По словам Жемчугова, любые шаги представителей власти по направлению к улучшению эпидемиологической обстановки — это всегда хорошо: хуже, когда они "вообще ничего не делают".

"Понятно, что локдаун все ощущают остро и будут недовольны. Но польза от локдауна прежде всего одна — это сокращение количества людей, поступающих в больницу", — указал он.

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Ранее стало известно, что с 22 ноября власти Австрии вводят общенациональный локдаун для всех жителей страны из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом и загруженности больничных коек. Строгий карантин затронет все сферы общественной жизни и завершится 13 декабря, а ещё через два месяца станет совершенно обязательной прививка от ковида.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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