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Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Он отметил, что Мирзиёева впереди ждёт сложная работа, но он уже благополучно справляется с ней.

19 ноября, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%91%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Shavkat_Mirziyoyev_official_portrait_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © Wikipedia

Президент России Владимир Путин встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров, которые проходят в Кремле, российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах.

"Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжёлая. Но у вас всё получается, уверенно двигаетесь вперёд, страну поднимаете", — сказал он.

Российский лидер отметил, что "результат есть, люди это видят и чувствуют". Путин уверен, что и сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать росту благосостояния граждан двух стран. Мирзиёев согласился и заметил в свою очередь, что в отношениях Москвы и Ташкента произошёл прорыв. Так, товарооборот между странами "по итогам 9 месяцев составляет 5 млрд, а по итогам года будет 7 млрд". Раньше, по его словам, такой цифры просто не было.

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Ранее Лайф писал о предстоящей встрече Путина с президентом Узбекистана, на которой они собирались обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений и ситуацию в Афганистане.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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