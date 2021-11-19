Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров, которые проходят в Кремле, российский лидер поздравил коллегу с победой на выборах.

"Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная, тяжёлая. Но у вас всё получается, уверенно двигаетесь вперёд, страну поднимаете", — сказал он.

Российский лидер отметил, что "результат есть, люди это видят и чувствуют". Путин уверен, что и сотрудничество между Россией и Узбекистаном будет способствовать росту благосостояния граждан двух стран. Мирзиёев согласился и заметил в свою очередь, что в отношениях Москвы и Ташкента произошёл прорыв. Так, товарооборот между странами "по итогам 9 месяцев составляет 5 млрд, а по итогам года будет 7 млрд". Раньше, по его словам, такой цифры просто не было.