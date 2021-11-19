Пригожин пожелал выздоровления Хлебниковой, несмотря на долг её мужа в $500 тысяч

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожелал скорейшего выздоровления певице Марине Хлебниковой, которая пострадала в своей квартире во время пожара. В беседе с Лайфом он отметил, что все вопросы у него не к артистке, а к её мужу Михаилу Майданичу, который, по словам Пригожина, его кинул на полмиллиона долларов. Ситуация пока так и не решилась.

"У меня нет никаких вопросов к Марине Хлебниковой. Мне хочется ей пожелать скорейшего выздоровления, потому что больничная койка — это такая противная штука. Я очень люблю и уважаю врачей. Могу сказать, что целиком и полностью доверяю профессионалам. И я надеюсь, что наши врачи смогут сделать всё, чтобы её страдания были облегчены. Желаю скорейшего выздоровления", — сказал он.