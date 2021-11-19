Пригожин пожелал выздоровления Хлебниковой, несмотря на долг её мужа в $500 тысяч
Собеседник Лайфа говорит, что просто вычеркнул должника из своей жизни, хотя из-за него потерял крупную сумму.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожелал скорейшего выздоровления певице Марине Хлебниковой, которая пострадала в своей квартире во время пожара. В беседе с Лайфом он отметил, что все вопросы у него не к артистке, а к её мужу Михаилу Майданичу, который, по словам Пригожина, его кинул на полмиллиона долларов. Ситуация пока так и не решилась.
"У меня нет никаких вопросов к Марине Хлебниковой. Мне хочется ей пожелать скорейшего выздоровления, потому что больничная койка — это такая противная штука. Я очень люблю и уважаю врачей. Могу сказать, что целиком и полностью доверяю профессионалам. И я надеюсь, что наши врачи смогут сделать всё, чтобы её страдания были облегчены. Желаю скорейшего выздоровления", — сказал он.
Пригожин добавил, что в результате дел с Майданичем пострадали также "МДМ банк" и ещё несколько серьёзных структур, имевших неосторожность вложить деньги в проект "Фабрика развлечений" (торговый дом). Муж Хлебниковой, по словам Пригожина, просто всех кинул и пропал. Вместе с ним исчезли огромные деньги. Майданича до сих пор многие ищут. А сам продюсер вычеркнул его из своей жизни, чтобы зря не тратить нервы и время. Пригожин признался, что "попал на полмиллиона долларов и сам виноват".
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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