НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Женщин это возмутит": Журова назвала возможные последствия новой концепции МОК о трансгендерах

Она напомнила, что новозеландская штангистка Лорел Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла на Олимпиаде в Токио самое последнее место.

19 ноября, 12:39

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что новая концепция МОК о трансгендерах может возмутить спортсменок. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24".

На этой неделе МОК выпустил свод советов для международных спортивных федераций по поводу трансгендеров. Утверждается, что к соревнованиям необходимо допускать любых спортсменов — вне зависимости от их пола, статуса или гендерной идентичности.

"Пока только один трансгендер участвовал. И выступил он в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не составляют. Думаю, что это будет до того момента, когда с первого по шестое место в женских видах спорта будут только трансгендеры занимать. И женщин в итоге это очень сильно возмутит", говорит Журова.

Они выбирают трансгендеров: Почему зажимают российских легкоатлетов

Они выбирают трансгендеров: Почему зажимают российских легкоатлетов

На Олимпиаде в Токио новозеландская штангистка Лорел Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла самое последнее место в весовой категории свыше 87 кг. Она не справилась с начальным весом и завершила борьбу уже на старте.

По мнению Журовой, для трансгендеров нужно создать отдельную дисциплину, где они соревновались бы между собой.

"Я даже, кстати, представила, что мусульманским мужчинам придётся бороться с такой женщиной-мужчиной. Как бы это не привело к тому, что люди просто откажутся выходить на ковёр", сказала олимпийская чемпионка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1