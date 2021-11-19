"Женщин это возмутит": Журова назвала возможные последствия новой концепции МОК о трансгендерах
Она напомнила, что новозеландская штангистка Лорел Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла на Олимпиаде в Токио самое последнее место.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что новая концепция МОК о трансгендерах может возмутить спортсменок. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24".
На этой неделе МОК выпустил свод советов для международных спортивных федераций по поводу трансгендеров. Утверждается, что к соревнованиям необходимо допускать любых спортсменов — вне зависимости от их пола, статуса или гендерной идентичности.
"Пока только один трансгендер участвовал. И выступил он в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не составляют. Думаю, что это будет до того момента, когда с первого по шестое место в женских видах спорта будут только трансгендеры занимать. И женщин в итоге это очень сильно возмутит", — говорит Журова.
На Олимпиаде в Токио новозеландская штангистка Лорел Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла самое последнее место в весовой категории свыше 87 кг. Она не справилась с начальным весом и завершила борьбу уже на старте.
По мнению Журовой, для трансгендеров нужно создать отдельную дисциплину, где они соревновались бы между собой.
"Я даже, кстати, представила, что мусульманским мужчинам придётся бороться с такой женщиной-мужчиной. Как бы это не привело к тому, что люди просто откажутся выходить на ковёр", — сказала олимпийская чемпионка.
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