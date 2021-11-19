Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что новая концепция МОК о трансгендерах может возмутить спортсменок. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24".



На этой неделе МОК выпустил свод советов для международных спортивных федераций по поводу трансгендеров. Утверждается, что к соревнованиям необходимо допускать любых спортсменов — вне зависимости от их пола, статуса или гендерной идентичности.

"Пока только один трансгендер участвовал. И выступил он в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не составляют. Думаю, что это будет до того момента, когда с первого по шестое место в женских видах спорта будут только трансгендеры занимать. И женщин в итоге это очень сильно возмутит", — говорит Журова.

На Олимпиаде в Токио новозеландская штангистка Лорел Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла самое последнее место в весовой категории свыше 87 кг. Она не справилась с начальным весом и завершила борьбу уже на старте.

По мнению Журовой, для трансгендеров нужно создать отдельную дисциплину, где они соревновались бы между собой.